Tunisie: L'Institut Pasteur révèle la vérité sur la mutation du virus « Hanta » à bord du navire contaminé

L'Institut Pasteur a affirmé, samedi, qu'aucune mutation préoccupante du virus Hanta n'a été détectée dans la souche identifiée à bord du navire de croisière « MV Hondius ». Les analyses génétiques menées par l'institut montrent que cette souche correspond aux variants déjà connus et surveillés en Amérique du Sud.

Dans un communiqué, l'Institut Pasteur a indiqué être parvenu à séquencer l'intégralité du génome de la souche andine du virus, détectée chez un passager français ayant voyagé à bord du navire. Les chercheurs ont précisé que les résultats ne révèlent, à ce stade, aucune caractéristique nouvelle susceptible de rendre le virus plus transmissible ou plus virulent.

L'institut souligne que la souche analysée est similaire aux virus déjà répertoriés sur le continent sud-américain, écartant ainsi les spéculations autour d'une éventuelle mutation dangereuse.

Vendredi, la ministre française de la Santé, Stéphanie Rist, avait déjà indiqué sur la plateforme X que « la souche analysée correspond aux virus déjà connus et surveillés en Amérique du Sud ».

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Le virus Hanta est une maladie virale transmise principalement par des rongeurs infectés. Certaines souches, notamment en Amérique du Sud, peuvent provoquer des formes respiratoires sévères chez l'être humain. Les autorités sanitaires françaises poursuivent néanmoins la surveillance de la situation afin d'écarter tout risque de propagation inhabituelle.