Congo-Kinshasa: 17 mai 2026 - Guy Kabombo insiste sur la nécessité de renforcer les FARDC et la PNC

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita, insiste sur la nécessité de renforcer le rôle des FARDC et de la Police nationale congolaise, afin de garantir la sécurité des populations sur toute l'étendue du territoire national.

« On ne peut pas sauver un pays et garantir la sécurité de nos concitoyens si l'armée et la police ne sont pas mises au premier banc », a-t-il indiqué, dimanche 17 mai à Kinshasa, lors de la commémoration de la Journée nationale des Forces armées de la RDC (FARDC).

Ce membre du Gouvernement a souhaité que les valeurs patriotiques soient enseignées dès le bas âge, dans les écoles, estimant que l'amour de la patrie constitue l'un des piliers fondamentaux de la stabilité et de la souveraineté nationale.

Organisée au Mémorial du soldat congolais, au rond-point FORESCO, cette célébration a été marquée par un office oecuménique en mémoire des soldats tombés sur le champ d'honneur ainsi que des militaires encore engagés sous le drapeau national.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Placée sous le thème : « Ensemble pour la victoire des FARDC », la Journée nationale des FARDC a été ponctuée par des messages forts des aumôniers militaires, ainsi que par des prédications axées sur l'obéissance au commandement et l'unité nationale.

La Journée nationale des FARDC étant tombée un dimanche, son observance officielle est reportée à ce lundi 18 mai sur l'ensemble du territoire national.