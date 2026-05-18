Sénégal: Guéoul - Bassirou Diomaye Faye salue 'l'immense héritage spirituel' laissé par Cheikh Makhfou Aïdara

Guéoul (Kébémer) — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué, dimanche, "l'immense héritage spirituel" laissé par le défunt khalife de la communauté khadre de Guéoul (nord-ouest), Cheikh Makhfou Aïdara dit "Beuh", décédé en mars dernier dans un accident de la route.

Le chef de l'État s'est rendu à Guéoul, dans le département de Kébémer, pour ses condoléances à Cheikh Chaya Aïdara, khalife de la famille de Cheikh Mahfou Ould Cheikhna Cheikh Saadbou, suite au rappel à Dieu de Cheikh Makhfou Aïdara dit Beuh et de ses deux épouses, disparus dans un tragique accident survenu en mars dernier.

Il a dit avoir ressenti "une profonde tristesse" après le décès de Cheikh "Beuh", ajoutant que "tout le Sénégal a perdu" avec la disparition du guide religieux.

"Lorsqu'une personnalité de cette dimension disparaît, c'est une grande perte. D'autant plus qu'il est décédé avec deux personnes qui faisaient partie intégrante de lui", a-t-il soutenu, en présentant ses condoléances au khalife de la famille, aux talibés et proches du défunt.

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Le président de la République a insisté sur "la gratitude" de l'Etat envers les familles religieuses, qu'il considère comme des piliers de la stabilité nationale.

"Les foyers religieux constituent une grande chance pour le Sénégal, à travers les relations qu'ils consolident dans le pays, mais aussi par leur rôle spirituel. Nous savons qu'ils prient pour le pays et pour sa stabilité", a-t-il soutenu.

Selon lui, l'héritage laissé par Cheikh Mahfou Ould Cheikhna Cheikh Saadbou continue de faire de cette famille religieuse "une source d'espoir et de prières" pour le Sénégal.

Le khalife actuel, Chérif Chaya Aïdara, a salué pour sa part "un geste de considération et d'appartenance familiale" du chef de l'État.

"Vous avez montré que vous faites partie de la famille. Dans cette douleur, vous avez appelé, envoyé vos collaborateurs et effectué le déplacement", a-t-il déclaré, priant pour la réussite des projets du président de la République pour le Sénégal.