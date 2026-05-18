Guinée: Cambriolage à Mamou - La gendarmerie ouvre une enquête après le vol de plusieurs millions

Dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mai 2026, un magasin de vente de pièces détachées automobiles a été victime d'un spectaculaire cambriolage dans le quartier Almamya, secteur Conserverie, situé dans la commune urbaine de Mamou. Les auteurs, toujours non identifiés, auraient réussi à emporter une importante somme d'argent après s'être introduits discrètement dans les locaux.

D'après les premiers témoignages recueillis sur les lieux, les malfaiteurs auraient minutieusement préparé leur opération. Afin d'éviter d'éveiller les soupçons, ils auraient choisi d'accéder au bâtiment par l'arrière. Munis d'un marteau et d'un burin, ils ont percé un mur du magasin avant de pénétrer à l'intérieur, sans attirer l'attention des habitants du voisinage.

Le vol a été découvert tôt dans la matinée par les enfants du propriétaire venus ouvrir la boutique. Sur place, ils ont constaté que les tiroirs ainsi que la caisse avaient été fouillés. Si aucune marchandise n'a été emportée, tout l'argent stocké dans le commerce avait disparu.

Joint par notre rédaction, Mamoudou Guélin Diallo, responsable du magasin, s'est dit profondément choqué par cet acte qu'il qualifie d'inédit depuis le début de leurs activités dans la localité.

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Selon ses explications, les fonds dérobés provenaient des recettes de plusieurs points de vente approvisionnés depuis Mamou, notamment à Labé, Dabola et Km 7. Une importante somme venait d'être réunie en vue d'un déplacement prévu à Conakry. Il estime qu'environ 70 millions de francs guinéens se trouvaient déjà dans le magasin, sans pouvoir pour l'instant préciser le montant total emporté par les voleurs.

Très affecté, le commerçant a appelé les autorités sécuritaires à intensifier les recherches afin d'identifier et interpeller rapidement les auteurs du cambriolage. Il a également invité les habitants de Mamou à faire preuve de vigilance face à la multiplication des actes de banditisme observés ces dernières semaines.

Les services de la gendarmerie ont, de leur côté, annoncé l'ouverture d'une enquête. Les investigations devraient permettre de déterminer si les auteurs disposaient d'informations précises sur la présence de cette forte somme d'argent dans le magasin.

Ce nouveau cas de cambriolage remet une nouvelle fois sur la table la question de la sécurité dans les zones commerciales de Mamou, surtout à l'approche des périodes festives, souvent marquées par une recrudescence des vols et actes d'insécurité. Pour plusieurs commerçants de la ville, cette affaire apparaît comme un signal d'alerte sur la nécessité de renforcer les dispositifs de surveillance et de protection des activités économiques.