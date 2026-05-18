Sénégal: Enseignement supérieur - Vers des réformes pour moderniser la reconnaissance des diplômes

Saly (Mbour) — Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal, a annoncé que des réformes avaient été entamées pour moderniser le dispositif de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur au Sénégal.

"À un moment donné, il faut s'arrêter et se poser les bonnes questions, pour voir si les objectifs fixés à la commission ont été atteints", a dit Olivier Boucal.

Il prenait part, dimanche à Mbour, à un atelier d'évaluation des travaux de la Commission de classement et d'équivalence des diplômes de l'enseignement supérieur, mise en place en 2015.

Selon lui, cet exercice permet d'évaluer le chemin parcouru et de projeter les ajustements nécessaires pour renforcer la crédibilité des parcours professionnels et du système éducatif national.

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"L'évaluation a mis en évidence plusieurs défis", dont "la prolifération des offres de formation et la multiplication des écoles privées, qui complexifient le travail d'harmonisation", a relevé le ministre.

Face à ce constat, M. Boucal souligne que plusieurs recommandations ont été formulées. "Une commission sera mise en place dans les prochains jours pour examiner ces propositions et définir un calendrier de mise en œuvre", a-t-il précisé.

Selon Olivier Boucal, "les réformes envisagées porteront notamment sur la digitalisation des procédures de classement et de reconnaissance des diplômes, afin de réduire les délais de traitement" de ces dossiers.