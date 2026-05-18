Sénégal: Enseignement supérieur - Vers des réformes pour moderniser la reconnaissance des diplômes

18 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly (Mbour) — Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal, a annoncé que des réformes avaient été entamées pour moderniser le dispositif de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur au Sénégal.

"À un moment donné, il faut s'arrêter et se poser les bonnes questions, pour voir si les objectifs fixés à la commission ont été atteints", a dit Olivier Boucal.

Il prenait part, dimanche à Mbour, à un atelier d'évaluation des travaux de la Commission de classement et d'équivalence des diplômes de l'enseignement supérieur, mise en place en 2015.

Selon lui, cet exercice permet d'évaluer le chemin parcouru et de projeter les ajustements nécessaires pour renforcer la crédibilité des parcours professionnels et du système éducatif national.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"L'évaluation a mis en évidence plusieurs défis", dont "la prolifération des offres de formation et la multiplication des écoles privées, qui complexifient le travail d'harmonisation", a relevé le ministre.

Face à ce constat, M. Boucal souligne que plusieurs recommandations ont été formulées. "Une commission sera mise en place dans les prochains jours pour examiner ces propositions et définir un calendrier de mise en œuvre", a-t-il précisé.

Selon Olivier Boucal, "les réformes envisagées porteront notamment sur la digitalisation des procédures de classement et de reconnaissance des diplômes, afin de réduire les délais de traitement" de ces dossiers.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.