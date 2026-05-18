Ile Maurice: Avril légèrement déficitaire et perspectives inférieures à la normale jusqu'en juillet

Des précipitations légèrement inférieures à la normale ont été enregistrées en avril, avec un cumul de 177 mm, soit 86 % de la moyenne à long terme. C'est ce qu'indiquent les données de la Station météorologique de Vacoas publiées le 11 mai. Des disparités régionales ont toutefois été observées. L'est a enregistré le plus fort cumul avec 255 mm, tandis que l'ouest affiche le taux de précipitations le plus élevé en pourcentage, à 137 % de la normale. Rappelons que la période de janvier à mars a été marquée par des conditions sévèrement sèches.

En ce qu'il s'agit des prévisions de pluie pour les mois à venir, notamment pour la période de mai à juillet, elles ont été révisées à un niveau inférieur à la normale, soit environ 67 % de la moyenne à long terme. Plus précisément, le mois de mai devrait enregistrer environ 105 mm de pluie, soit 70 % de la normale. En juin, les précipitations sont estimées à 83 mm, également 70 % de la moyenne, tandis que juillet devrait être encore plus déficitaire avec environ 80 mm, soit 60 % des valeurs habituelles.

Selon les autres observations, des anomalies de pression positives sont attendues sur l'est de l'océan Indien équatorial, tandis que des anomalies négatives sont prévues dans les zones subtropicales au sud de la région des Mascareignes, suggérant des systèmes anticycloniques globalement plus faibles que la normale dans la région.