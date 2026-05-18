Ile Maurice: Des ONG appellent à un débat «plus juste et responsable»

Une quinzaine de personnes ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) engagées dans la protection animale ont adressé une lettre au Premier ministre, Navin Ramgoolam et au ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell afin d'appeler à une approche «plus constructive et responsable» autour du bien-être animal à Maurice.

Dans cette correspondance envoyée récemment aux autorités, les signataires affirment vouloir encourager un dialogue basé sur «des faits, le respect et la recherche de solutions concrètes», dans un contexte où les débats autour de la cause animale suscitent de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans l'espace public.

Parmi les signataires figurent Cindy et Malika Gavin, fondatrices de l'Indie's World. Dans une déclaration, elles expliquent que leur démarche ne vise pas à créer davantage de divisions. «À travers cette démarche, notre objectif n'est pas de créer davantage de divisions, mais d'encourager une approche plus juste, constructive et responsable du bienêtre animal à Maurice», signalent-elles.

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Elles soulignent également les difficultés rencontrées quotidiennement par les associations, les rescuers, les vétérinaires et les bénévoles sur le terrain. «Chaque jour, les associations, les secours, les vétérinaires et les bénévoles font face à une réalité extrêmement difficile sur le terrain : abandons, maltraitance, souffrance animale et manque de ressources», indiquent-elles.

Les signataires reconnaissent que des améliorations sont encore nécessaires dans le système de protection animale du pays. Toutefois, ils estiment que les efforts des institutions et des acteurs de terrain, notamment ceux de la Mauritius Society for Animal Welfare, doivent être reconnus «avec objectivité et équité».

Selon eux, «le bien-être animal ne doit pas devenir un terrain de haine ou de désinformation». Ils plaident plutôt pour «le dialogue, la coopération et une volonté collective d'avancer pour les animaux de Maurice».