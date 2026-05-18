Ile Maurice: Feuilles de corossol et ail - Les recettes maison utilisées contre la tension

17 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

La Journée mondiale contre l'hypertension a pour but de sensibiliser les personnes à une maladie que les médecins appellent souvent le «silent killer», parce qu'elle peut se développer pendant plusieurs années sans que la personne ne ressente de symptôme.

Certaines personnes utilisent des remèdes naturels comme l'ail, les feuilles de corossol ou le jus de citron pour essayer de faire baisser leur tension. Toutefois, les professionnels de santé rappellent que ces pratiques ne remplacent jamais un traitement médical ni un suivi régulier chez un médecin.

Les spécialistes encouragent la population à vérifier régulièrement sa tension artérielle et à adopter un mode de vie plus sain afin de prévenir cette maladie silencieuse, qui peut toucher aussi bien les adultes que les jeunes.

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