Ile Maurice: Lancement des activités de sensibilisation du «May Measurement Month»

Une série d'activités de sensibilisation a été lancée le mercredi 13 mai au conseil municipal de Beau-Bassin-Rose-Hill, dans le cadre du May Measurement Month, en présence du ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo. L'événement s'est déroulé en présence du junior minister au Tourisme, Sydney Pierre, de la maire adjointe de la municipalité de Beau-Bassin-Rose-Hill, Gina Poonoosamy, ainsi que de professionnels de santé et de plusieurs partenaires du secteur.

Organisée par le ministère de la Santé et du bien-être, cette campagne vise à renforcer la sensibilisation autour de la prévention et du dépistage précoce des maladies non transmissibles (MNT), avec un accent particulier sur l'hypertension artérielle. Plusieurs activités ont marqué cette initiative, notamment des séances de prise de tension, des consultations de conseil médical, des expositions sur les problématiques de santé ainsi que des présentations de modèles de plateaux alimentaires visant à promouvoir une alimentation plus saine.

Le ministre de la santé Anil Bachoo a qualifié l'hypertension de «tueur silencieux», soulignant que de nombreuses personnes ignorent qu'elles en souffrent jusqu'à l'apparition de complications graves. Il a rappelé que cette maladie est étroitement liée aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux (AVC) ainsi qu'à l'insuffisance rénale. Il a également indiqué que 527 décès liés à l'hypertension et environ 1 070 décès dus aux AVC ont été enregistrés à Maurice en 2024. Selon lui, près d'un tiers de la population mauricienne est concerné par l'hypertension, avec une part importante de cas non diagnostiqués.

Le ministre s'est également inquiété de l'augmentation des cas chez les jeunes, notamment chez des élèves du secondaire, détectés à travers les programmes de santé scolaire. Il a attribué cette progression aux modes de vie malsains, tels qu'une alimentation déséquilibrée, le tabagisme, la consommation d'alcool et le manque d'activité physique.

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Anil Bachoo a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les services de santé, notamment à travers la mise en place et le développement d'unités spécialisées dans la prise en charge du diabète et de l'hypertension dans les hôpitaux régionaux. Il a lancé un appel à la population à adopter de meilleures habitudes de vie, à faire des bilans de santé réguliers et à privilégier la prévention.

De son côté, Sydney Pierre a encouragé les citoyens à utiliser pleinement les services de santé publique gratuits disponibles à travers les Mediclinic, les structures de santé décentralisées ainsi que les programmes de dépistage et de conseil. Il a insisté sur le poids croissant des maladies non transmissibles comme le diabète, l'obésité et l'hypertension, rappelant qu'elles sont largement liées au mode de vie et peuvent entraîner de graves complications si elles ne sont pas détectées et prises en charge à temps.