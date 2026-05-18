Congo-Kinshasa: Menaces des ADF à Biakato - Les FARDC et la MONUSCO s'engagent à renforcer les opérations sécuritaires

Au cours d'une première rencontre, tenue samedi 16 mai 2026 à Biakato, dans le territoire de Mambasa, entre les responsables des FARDC, de la MONUSCO et la population locale, l'armée a promis un renforcement des opérations sécuritaires dans cette partie de l'Ituri.

L'objectif de cette réunion était de rassurer les habitants face à la recrudescence des attaques attribuées aux rebelles des ADF. La situation demeure difficile à vivre sur place.

À Biakato, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi, les habitants vivent depuis plusieurs mois dans un climat de peur, marqué par la multiplication des attaques armées attribuées aux rebelles des ADF. Selon des sources de la société civile, plus de 130 civils ont été tués en un mois dans cette région.

Ces violences ont également provoqué le déplacement de milliers de personnes vers des zones jugées plus sécurisées.

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Face à cette situation, les FARDC et la Brigade d'intervention de la MONUSCO ont rencontré samedi les communautés locales afin de recueillir leurs préoccupations sécuritaires et de les rassurer sur les mesures prises pour renforcer leur protection.

Les responsables militaires annoncent notamment le renforcement des effectifs ainsi que des moyens logistiques pour intensifier les opérations contre les groupes armés dans cette partie du territoire de Mambasa.

De son côté, la MONUSCO affirme poursuivre son appui aux FARDC aux côtés des forces ougandaises engagées dans les opérations conjointes contre les ADF.

Le commandant de la Brigade d'intervention de la MONUSCO a également appelé la population à faire preuve de vigilance face aux rumeurs et à la désinformation, susceptibles de fragiliser les efforts de stabilisation dans la région.