Congo-Kinshasa: Arrêt des travaux de construction des postes frontaliers de Sange et Rubenga

Le député national Claude Misare Mugomberwa plaide pour la reprise des travaux de construction des postes frontaliers de Sange/Nyamoma et Rubenga, dans le territoire d'Uvira au Sud-Kivu. Dans une correspondance, adressée vendredi 16 mai au ministre du Commerce extérieur, l'élu d'Uvira dénonce l'arrêt des travaux, malgré le retrait des rebelles du M23 de la zone.

Selon cet élu, ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre du « Projet de Facilitation du commerce et Intégration dans la région des Grands Lacs », financé notamment par la Banque mondiale :

« J'ai été alerté par la population d'Uvira, qui s'attendait à la reprise immédiate de travaux de construction des postes frontaliers de Nyamoma et de Rubenga après le retrait du M23. Mais au moment où la population est dans la joie après le retrait du M23, au moment où nos compatriotes réfugiés au Burundi commencent à regagner le pays, nous apprenons avec amertume que la Banque mondiale vient de résilier le contrat de construction de deux postes frontaliers seulement, deux jours après le retrait du M23 ».

Pourtant, selon lui, ces travaux étaient déjà financés à hauteur de 30% et ce projet devait permettre l'emploi de plus de 1800 personnes.

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Claude Misare sollicite le déploiement d'une mission mixte afin d'évaluer la situation de ce chantier, qu'il a présenté comme un levier important pour l'emploi et la relance économique locale.

Radio Okapi n'a pas pu joindre la représentantion de la Banque mondiale pour obtenir sa réaction sur ce dossier.