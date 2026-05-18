Congo-Kinshasa: LINAFOOT/Play-offs - V.Club domine Maniema Union et se positionne à la 2e place

Après ses revers face à Mazembe et Don Bosco, l'AS V.Club sort de sa torpeur en phase de play-offs du championnat national de football de la RDC (LINAFOOT).

Les Moscovites ont enregistré leur troisième victoire consécutive en battant les Kalembelembe Boys de Kindu sur le score étriqué d'un but à zéro, au stade de Kamalondo, à Lubumbashi.

L'unique but de cette rencontre comptant pour la 5e journée a été inscrit par Gérchom Kaumba dès la 3e minute de jeu.

Cueillis à froid, les Unionistes de Kindu n'ont pas réussi à revenir au score face aux Dauphins noirs kinois.

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Malgré une pression constante et plusieurs offensives, Maniema Union a manqué de réalisme devant le but.

Solides en défense, les joueurs de V.Club ont su résister sans rompre, affichant une grande discipline tactique tout au long de la rencontre.

Cette victoire permet aux Bana Mbongo de totaliser 9 points et de se hisser à la 2e place du classement provisoire.

L'AS V.Club clôturera la phase aller le jeudi 21 mai à Kinshasa face aux Aigles du Congo.

Classement provisoire

TP Mazembe : 9 points

AS V.Club : 9 points

Les Aigles du Congo : 8 points

FC Lupopo : 7 points

Don Bosco : 7 points

Maniema Union : 6 points

Simba : 4 points

Céleste : 1 point