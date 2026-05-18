Congo-Kinshasa: Ebola - Plus de 80 décès dus à la méconnaissance de l'épidémie sur l'axe Bunia-Mongwalu

Plus de 80 personnes sont déjà mortes en raison de la méconnaissance de la maladie à virus Ebola sur l'axe Bunia-Mongwalu, dans la province de l'Ituri.

Selon des sources locales, de nombreux voyageurs empruntant ce tronçon continuent de négliger les mesures barrières contre cette épidémie. Entassés chaque jour dans des camions de transport, plusieurs passagers ne portent ni cache-nez ni n'utilisent de désinfectants. Certains affirment même ne pas croire à l'existence de la maladie. Beaucoup évoquent la protection divine, tandis que d'autres doutent de la réalité même de l'épidémie.

Une personne rencontrée au parking du marché central de Bunia a exprimé son scepticisme.

« J'ai entendu dire qu'Ebola sévit dans la région, mais je ne sais pas s'il s'agit réellement d'Ebola ou d'une autre maladie. Les symptômes varient d'une personne à l'autre. Je ne suis donc pas convaincu de ce qui tue réellement les gens. C'est pourquoi je ne porte pas de cache-nez », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une situation préoccupante qui, selon plusieurs sources médicales, appelle à un renforcement urgent des campagnes de sensibilisation. Chaque matin, près d'une vingtaine de camions transportant des marchandises et des dizaines de passagers quittent Bunia en direction de Mongwalu.

Face à cette situation, les acteurs de la santé appellent le gouvernement et ses partenaires à intensifier la sensibilisation et à prendre des mesures contraignantes pour assurer le respect des gestes barrières sur cet axe très fréquenté.