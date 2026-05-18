Afrique: Le pays domine le Championnat d'Afrique de karaté de la Zone 5

Luanda — L'Angola a remporté samedi à Luanda la 23e édition du Championnat africain de karaté de la zone 5, décrochant 81 médailles, dont 33 en or.

L'équipe angolaise a également décroché 30 médailles d'argent et 18 de bronze.

L'Afrique du Sud s'est classée deuxième avec 61 médailles (22 en or, 19 en argent et 20 en bronze), suivie du Botswana en troisième position avec 13 médailles (5 en or, 1 en argent et 7 en bronze), et de la Namibie en quatrième position avec 42 médailles (4 en or, 13 en argent et 25 en bronze).

Le Zimbabwe a terminé cinquième et dernier avec 11 médailles (2 en or, 2 en argent et 7 en bronze).

La compétition s'est déroulée sur deux jours et comprenait des épreuves de kata et de kumité pour les cadets, les juniors et les seniors.

L'Angola a participé au championnat avec 122 athlètes, soit la plus importante délégation.