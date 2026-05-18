Afrique: Football - L'équipe angolaise en quête de sa première victoire à la Coupe d'Afrique des Nations U17

17 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par VC/LUZ

Luanda — L'Angola affronte la Tanzanie ce dimanche à Rabat, pour le compte de la deuxième journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations U17, qui se déroule au Maroc.

Prévu à 14h00, heure locale (également en Angola), le match aura lieu au stade Moulay Hassan et opposera deux équipes aux parcours différents dans la compétition. L'équipe angolaise reste sur un match nul et vierge face au Mali pour son entrée en lice, tandis que les Tanzaniens ont écrasé le Mozambique 3-0 et sont en tête du groupe avec trois points.

L'Angola cherchera sa première victoire dans le tournoi face à un adversaire qui s'annonce redoutable, compte tenu du potentiel, notamment offensif, démontré lors de la journée précédente.

Lors de leurs deux dernières confrontations, depuis 2017, en U17, ces deux équipes ont chacune enregistré une victoire.

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Dans le même groupe, le Mali affronte le Mozambique à 20h.

L'Angola et le Mali comptent chacun un point, occupant respectivement la deuxième et la troisième place, tandis que le Mozambique n'a pas encore marqué de points.

La série D comprend également les matchs Afrique du Sud - Algérie et Ghana - Sénégal, pour ce dimanche.

Ce samedi a eu lieu la deuxième journée du groupe A : Tunisie - Égypte (1-2) et Maroc - Éthiopie (2-1) ; et du groupe B : Cameroun - Ouganda (1-0) et RDC - Côte d'Ivoire (0-1).

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