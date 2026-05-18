Angola: Foot - Petro fait match nul contre Primeiro de Maio et célèbre le titre

16 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — Petro de Luanda a fêté son titre de champion national ce samedi grâce à un match nul et vierge contre Primeiro de Maio de Benguela, lors de la 28e journée de la Girabola 2025/26, disputée au stade «11 de Novembro», dans la capitale angolaise.

Cette rencontre, sans grand impact sur le classement, a été l'occasion de la cérémonie du trophée de champion national et un chèque symbolique de 90 millions de kwanzas à Petro, qui avait déjà décroché son titre plusieurs journées auparavant.

Le trophée, remis au capitaine Tiago Azulão, a déclenché des célébrations dans les tribunes et au centre du terrain, lors d'une cérémonie en présence de représentants de la Fédération angolaise de football (FAF) et de l'ANCAF, de Petro de Luanda et d'autres invités.

Il s'agit du 20e titre de champion national pour Petro de Luanda et de son cinquième consécutif.

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Au classement, les « tricolores » totalisent 70 points, tandis que les « proletários » en comptent 35, occupant la huitième place et assurant quasiment leur maintien à Girabola, à deux journées de la fin de la compétition.

Autres matchs joués ce samedi :

Desportivo da Huila - Guelson FC; 4-0

Primeiro de Agosto - Kabuscorp do Palanca; 0-1

Bravos do Maquis - Redonda FC; 1-0

Dimanche:

Recreativo do Libolo - Académica do Lobito

São Salvador - Interclube

Sagrada Esperança -Desportivo da Lunda Sul.

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