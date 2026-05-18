Angola: Les karatékas angolais en quête des Jeux Olympiques

Luanda — Les karatékas angolais participant à la compétition de la Zone Régionale 5 africaine à Luanda ont exprimé aujourd'hui leur ambition de représenter l'Angola aux Jeux Olympiques.

Dans des déclarations à l'ANGOP, les athlètes Tchissana dos Santos (catégorie jeunes), Amélia António et Adelino Katuco (cadets) ont fait part de leurs objectifs, soulignant qu'ils travaillaient d'arrache-pied pour participer aux compétitions internationales.

Tous ont remporté la médaille d'or en kata individuel dès le premier jour du championnat d'Afrique, et ils envisagent déjà des compétitions à plus haut niveau.

Après avoir vaincu la Sud-Africaine Ava Johannes en finale, Tchissana dos Santos, forte de sept années de pratique du karaté, a indiqué que remporter un titre mondial constituerait son prochain défi, dans un premier temps, en vue d'une participation ultérieure aux Jeux Olympiques.

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Adelino Katuco et Amélia António ont également vaincu leurs adversaires sud-africains en finale, Robert Rijkheer et Audrey Chuo, qu'ils considéraient comme des adversaires redoutables.

« Je me suis beaucoup entraîné pour remporter cette médaille », a déclaré Adelino, qui pratique ce sport depuis six ans au sein de l'équipe « Leão de Menongue ».

Lors de la première journée de compétition, vendredi, l'Angola a remporté sept médailles d'or.

Les Championnats d'Afrique de la Zone 5, qui doivent se terminer ce samedi, réunissent des athlètes de différents pays de la région australe du continent dans les disciplines du kata et du kumite.