Angola: Le ministre José Massano considère les réformes en cours au pays comme irréversibles

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a déclaré vendredi à Kigali, au Rwanda, que l'Angola est déterminé à consolider un environnement des affaires plus prévisible et compétitif, grâce à des réformes « structurelles et irréversibles ».

Le ministre, qui s'exprimait lors de la table ronde « Investir en Angola » le dernier jour de l'Africa CEO Forum 2026, représentant le président de la République, João Lourenço, a souligné que « les réformes en cours en Angola ne sont pas temporaires, elles sont structurelles et irréversibles ».

Un communiqué de presse transmis à l'ANGOP indique que, dans la présentation faite par la délégation angolaise, l'Exécutif a mis en avant les mesures adoptées ces dernières années pour améliorer l'environnement des affaires, notamment la simplification des procédures administratives, la facilitation de l'obtention des licences commerciales, la libéralisation progressive des flux financiers et l'exemption de visa pour les citoyens de plus de 100 pays.

Selon José de Lima Massano, l'objectif est de créer les conditions permettant aux investisseurs de bénéficier d'une plus grande sécurité juridique, d'une transparence accrue et d'une efficacité institutionnelle renforcée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également rappelé que l'Angola met en oeuvre un vaste programme de privatisation, avec plus de 100 entreprises publiques concernées par une vente partielle ou totale, ouvrant ainsi la voie à l'initiative privée dans divers secteurs de l'économie.

M. Massano a par ailleurs souligné la croissance soutenue du secteur non pétrolier, qui a enregistré une expansion de plus de 5 % par an et représente actuellement environ 86 % de l'activité économique nationale.

Dans ce contexte, l'agriculture a été présentée comme le principal moteur de la structure productive intérieure, surpassant le poids traditionnel du secteur pétrolier.

Le rapport a également mis en lumière des facteurs jugés stratégiques pour l'investissement privé, notamment la stabilité politique et macroéconomique, l'abondance des ressources naturelles, les investissements continus dans les infrastructures (aéroports, ports, barrages, stations d'épuration, zones de développement économique et centres de congrès), ainsi que la position géostratégique de l'Angola comme porte d'entrée vers l'Afrique australe et centrale.

L'existence d'une main-d'oeuvre jeune et dynamique a également été soulignée, considérée comme un atout majeur pour soutenir l'expansion de l'activité productive et le développement industriel du pays.

Parmi les secteurs prioritaires pour l'investissement privé figurent l'agriculture et l'agro-industrie, l'énergie, la logistique et les transports, les technologies et l'innovation, ainsi que l'industrie manufacturière, des domaines que l'Exécutif angolais considère comme fondamentaux pour accroître la production nationale, réduire les importations et créer des emplois.

L'Angola a réaffirmé son engagement en faveur de l'intégration économique africaine, plaidant pour une coopération régionale renforcée, la facilitation du commerce intra-africain et le développement de corridors logistiques, autant d'instruments essentiels pour accélérer la croissance du continent.

La session a réuni plus de 130 participants, parmi lesquels des chefs d'entreprise, des investisseurs et des représentants gouvernementaux intéressés par les opportunités d'investissement en Angola, au moment où le pays s'efforce de consolider sa diversification économique et de dynamiser le secteur non pétrolier.

La participation de l'Angola à ce forum a également été marquée par des rencontres entre le ministre d'État et des investisseurs africains, des institutions financières internationales et des groupements d'entreprises intéressés par les opportunités offertes par le marché national.

L'Africa CEO Forum 2026 s'est tenu à Kigali les 14 et 15 mai sur le thème « L'impératif de l'échelle : pourquoi l'Afrique doit adopter la propriété partagée », avec des débats axés sur la transition des économies africaines d'une croissance fragmentée à une compétitivité à l'échelle continentale.

La ville de Kigali, qui accueillait le forum pour la troisième fois, a reçu environ 2 800 participants venus de plus de 70 pays. L'événement a été organisé par Jeune Afrique Media Group en partenariat avec la Société financière internationale, qui fait partie du Groupe de la Banque mondiale.