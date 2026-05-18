Angola: Le MPLA à Cuando met en lumière le rôle de João Lourenço dans le processus de réconciliation nationale

Mavinga — L'implication du président du MPLA, João Lourenço, dans le processus de réconciliation nationale, notamment au sein de la CIVICOP, a été soulignée samedi à Cuando par Carla Cativa, membre du comité central, comme une avancée historique pour l'apaisement spirituel des Angolais.

Lors d'une marche de militants soutenant le leader du MPLA, Carla Cativa a insisté sur le fait que, grâce à la création de la Commission pour la mise en oeuvre du Plan de réconciliation à la mémoire des victimes des conflits politiques (CIVICOP), de nombreuses familles peuvent désormais enterrer les ossements de leurs proches dans la dignité.

La femme politique a reconnu que, grâce à ce processus, de nombreuses familles sont soulagées car elles connaissent les cimetières où reposent leurs proches.

Pour Carla Cativa, il s'agit d'un grand processus d'unité et de réconciliation nationale, raison pour laquelle le président João Lourenço mérite le soutien non seulement des militants du MPLA, mais aussi de ses amis, sympathisants et de l'ensemble des Angolais.

Carla Cativa a déclaré qu'il est important que les militants soient préparés au processus organique du comité provincial, dans le cadre du IXe Congrès du MPLA qui se tiendra à Luanda les 9 et 10 décembre, ainsi qu'à la préparation des élections de 2027.