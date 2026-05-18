Angola: Un homme décède après une attaque d'abeilles à Huambo

17 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ALH/LUZ

Huambo — Un homme de 49 ans est décédé samedi soir dans le quartier de Santo António, en périphérie de la ville de Huambo, après avoir été attaqué par un essaim d'abeilles alors qu'il travaillait comme agent de sécurité pour une entreprise privée.

Selon un communiqué de la Protection civile et des pompiers transmis à l'ANGOP ce dimanche, l'incident s'est produit vers 18h00 au milieu d'une voie publique.

La victime employée d'une société de sécurité privée, manoeuvrait des machines de terrassement sur le tronçon Santo António/R-21 lorsqu'il a été surpris par l'essaim d'abeilles.

Au cours de l'incident, un mineur, non encore identifié, a également été piqué à plusieurs reprises. Il a été immédiatement secouru et transporté à l'hôpital général de Huambo pour y recevoir des soins.

Le service de protection civile et des pompiers signale qu'il s'agit du premier cas de ce type enregistré cette année dans la province de Huambo, un fait qui attire une fois de plus l'attention sur les risques associés à la présence d'essaims dans les zones résidentielles et les espaces publics.

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