Angola: Uíge - Un jeune homme décède dans une collision entre une moto et une voiture

17 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAR/LUZ

Uíge — Un jeune homme, âgé d'environ 32 ans, est décédé samedi sur la route Uíge/Negage, dans la province d'Uíge, suite à une collision entre une moto et une voiture.

L'accident s'est produit près de Morro das Pedras, sur la route reliant Uíge à Negage, lorsqu'une moto et une voiture sont entrées en collision, causant la mort instantanée du motocycliste.

Des témoins ont déclaré que la victime circulait à vive allure en sens inverse lorsqu'elle a été surprise par une voiture-taxi. La violence du choc, due à la vitesse excessive du motocycliste, lui a été fatale.

Les témoins ont désigné l'excès de vitesse et le manque de prudence du motocycliste comme les principales causes de l'accident.

En moins d'une semaine, la province d'Uíge a enregistré quatre décès dans des accidents de la route impliquant des conducteurs de mototaxi.

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