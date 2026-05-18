Algérie: Le président de la République reçoit le ministre congolais des Affaires étrangères

17 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Président Abdelmadjid Tebboune

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche, le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais à l'étranger, M. Constant-Serge Bounda et la délégation qui l'accompagne.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette audience, M. Bounda a indiqué qu'il était "porteur d'une lettre importante du président de la République du Congo, M. Denis Sassou N'Guesso à son frère le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur des questions d'intérêt commun entre les deux pays".

La diplomatie des deux pays se caractérise par la vocation panafricaine, a-t-il dit, soulignant l'engagement constant des dirigeants des deux pays en faveur des questions qui concernent le continent africain.

Cette rencontre a également permis un échange de vues sur la coopération bilatérale, a ajouté le ministre congolais qui a qualifié les brelations entre les deux pays de "très fraternelles et solides".

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Il déclaré, dans le même sens, que les deux pays célèbrent le 26 de ce mois le 62ème anniversaire de l'établissement de cette coopération, ce qui a permis d'évoquer "les grandes questions concernant notamment la diplomatie économique, vue l'ambition des dirigeants des deux pays de renforcer davantage les relations diplomatiques".

L'audience s'est déroulée en présence de M. Brahim Merad, ministre d'Etat, chargé de l'Inspection générale des services de l'Etat et des Collectivités locales, M. Ahmed Attaf, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines et de M.

Amar Abba, conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires diplomatiques.

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