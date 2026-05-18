Algérie: Le président de la République ordonne d'accélérer les travaux pour lancer la production dans les 'plus brefs délais'

17 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Président Abdelmadjid Tebboune

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a enjoint, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, au ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base de mobiliser tous les moyens nécessaires et d'accélérer la cadence de réalisation des projets de travaux publics destinés à préparer l'exploitation du phosphate de Bled El Hadba, en vue de lancer la production dans les "plus brefs délais".

Le président de la République a donné ces instructions après avoir suivi un exposé concernant l'état d'avancement des projets du quai minéralier dans le cadre de l'extension du Port d'Annaba et de la ligne ferroviaire minière de Bled El Hadba-Oued Kebrit-Port d'Annaba, indique un communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a salué les efforts consentis dans le secteur, chargeant le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base de transmettre "ses salutations et ses encouragements aux travailleurs et aux équipes de terrain en charge de la réalisation de ces nouveaux projets stratégiques".

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Le président de la République a également insisté sur la nécessité de "maintenir un haut niveau d'efficacité et une exécution rapide et constante jusqu'à la concrétisation complète de ces projets, qui contribueront à faire entrer l'Algérie dans une nouvelle ère, en tant que pays émergent doté d'une économie diversifiée".

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