Algérie: Le président de la République insiste sur la nécessité de redoubler d'efforts pour créer un tissu industriel intégré dans la pétrochimie

17 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Président Abdelmadjid Tebboune

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a insisté, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, sur la nécessité de redoubler d'efforts pour créer un tissu industriel intégré dans le domaine de la pétrochimie, qui permettra à l'Algérie d'être en tête des pays producteurs dans ce secteur.

Après avoir suivi un exposé sur la stratégie nationale de développement de l'industrie pétrochimique, le président de la République a insisté sur "la nécessité d'intensifier le travail et de redoubler d'efforts dans le domaine de la pétrochimie, afin de créer un tissu industriel intégré, à la hauteur de l'expertise de l'Algérie dans le secteur des hydrocarbures", indique un communiqué du Conseil des ministres, précisant que "l'objectif suprême dans ce domaine est de permettre à l'Algérie d'être en tête des pays producteurs de ces matières, notamment l'hélium".

Le président de la République a également ordonné d'accélérer "l'exploitation des importantes potentialités dont dispose l'Algérie pour la production de matières premières utilisées dans l'industrie du plastique, ce qui permettra de réduire l'importation".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le même sillage, le président de la République a donné instruction pour que "la société algérienne +Fertial+ bénéficie de l'exclusivité dans l'exploitation du phosphate concentré, dans une première phase, en tant qu'élément du tissu industriel du secteur des mines", selon le communiqué du Conseil des ministres.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.