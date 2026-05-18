Algérie: Le président de la République insiste sur la nécessité de redoubler d'efforts pour créer un tissu industriel intégré dans la pétrochimie

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a insisté, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, sur la nécessité de redoubler d'efforts pour créer un tissu industriel intégré dans le domaine de la pétrochimie, qui permettra à l'Algérie d'être en tête des pays producteurs dans ce secteur.

Après avoir suivi un exposé sur la stratégie nationale de développement de l'industrie pétrochimique, le président de la République a insisté sur "la nécessité d'intensifier le travail et de redoubler d'efforts dans le domaine de la pétrochimie, afin de créer un tissu industriel intégré, à la hauteur de l'expertise de l'Algérie dans le secteur des hydrocarbures", indique un communiqué du Conseil des ministres, précisant que "l'objectif suprême dans ce domaine est de permettre à l'Algérie d'être en tête des pays producteurs de ces matières, notamment l'hélium".

Le président de la République a également ordonné d'accélérer "l'exploitation des importantes potentialités dont dispose l'Algérie pour la production de matières premières utilisées dans l'industrie du plastique, ce qui permettra de réduire l'importation".

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Dans le même sillage, le président de la République a donné instruction pour que "la société algérienne +Fertial+ bénéficie de l'exclusivité dans l'exploitation du phosphate concentré, dans une première phase, en tant qu'élément du tissu industriel du secteur des mines", selon le communiqué du Conseil des ministres.