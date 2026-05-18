Togo: Suspension de la délivrance des timbres électroniques

L'Office togolais des recettes (OTR) annonce la suspension des timbres fiscaux électroniques (e-timbres) à compter du 18 mai, invoquant des « raisons techniques » affectant le fonctionnement de la plateforme dédiée. Aucun délai de retour à la normale n'est précisé.

Lancés en janvier 2025 avec de grandes ambitions, gain de temps, traçabilité des transactions, élimination des pénuries et des spéculations, , les e-timbres auront donc vécu un peu plus d'un an.

Le processus était pourtant simple et efficace : connexion sur la plateforme,, saisie du numéro d'identification fiscale, choix du type de timbre, paiement en ligne et téléchargement de la quittance sécurisée.

Dès lundi, les contribuables sont invités à se tourner vers les points de vente habituels de l'OTR pour acheter les timbres classiques.