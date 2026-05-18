Afrique: En selle !

Le peloton s'élance ce lundi depuis Kara pour la 31e édition du Tour cycliste international du Togo.

Cinq étapes, 534,8 km de course effective, une arrivée à Lomé le 23 mai, et des ambitions clairement affichées.

Pour la Fédération togolaise de cyclisme (FTC), l'édition 2026 est celle de tous les défis. Premier objectif : décrocher enfin une victoire d'étape avec les coureurs locaux. « Nous l'avions annoncé l'année dernière sans y parvenir. Cette fois, nous partons avec les mêmes armes que les autres », a indiqué le président Baitian Djabigue, qui mise sur l'acquisition de nouveaux vélos pour changer la donne.

Deuxième ambition, plus stratégique : intégrer le calendrier de l'Union cycliste internationale (UCI). La présence sur ce tour de Laurent Bezeau, expert de l'instance mondiale, n'est pas anodine.

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Face aux Togolais, un plateau relevé avec des équipes de Belgique, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana, du Bénin et du Nigeria.

Les étapes

Kanté - Kara (113,7 km)

Bassar - Sokodé (70,2 km)

Atakpamé - Badou 90,4 km)

Amlamé - Tohoun (150,6 km)

Aného - Circuit de Lomé (109,9 km)