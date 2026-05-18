Congo-Kinshasa: Les FARDC réaffirment leur soutien aux forces engagées aux combats dans l'Est du pays

Les FARDC expriment leur soutien et leur reconnaissance à l'ensemble des autorités militaires, des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux forces partenaires engagées dans les opérations de lutte contre le terrorisme, notamment dans la partie orientale du pays, où la menace demeure persistante. Dans un communiqué publié dimanche 17 mai 2026, journée nationale des FARDC, l'armée salue l'engagement de différentes unités mobilisées sur le terrain et appelle à l'unité nationale et à la cohésion face aux defis sécuritaires.

Dans ce communiqué, l'armée rappelle que ses troupes, aux côtés des armées ougandaise, burundaise et de la MONUSCO, mènent depuis plusieurs années des opérations conjointes avec courage, détermination et sacrifice contre les terroristes de l'ADF/MTM et d'autres groupes armés locaux et étrangers.

Ces opérations visent à protéger les populations civiles, restaurer la paix et garantir la sécurité dans les zones concernées.

Les FARDC estiment que ces missions « méritent respect et considération ». Elles disent avoir constaté avec préoccupation certaines déclarations publiques "de nature à discréditer ou à semer le doute sur les efforts des forces engagées".

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Sans remettre en cause la liberté d'expression, l'armée souligne que l'intérêt supérieur de la nation doit primer sur les divisions et les polémiques. Elle appelle la population à: