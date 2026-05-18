Congo-Kinshasa: Ebola en Ituri - 350 cas suspects dont 91 décès probables

Plus de 350 cas suspects d'Ebola ont déjà été enregistrés, avec 91 décès probables, a indiqué le ministre de la Santé publique de la RDC, Samuel Roger Kamba, dimanche 17 mai 2026 devant la presse à Bunia (Ituri).

Selon lui, 59 malades d'Ebola sont actuellement pris en charge dans différentes structures sanitaires de Bunia et de Mongwalu, considérés comme les principaux épicentres de cette épidémie.

Parmi les mesures de riposte annoncées, le ministre a indiqué que trois nouveaux sites de prise en charge sont en cours de construction afin d'augmenter la capacité d'accueil des structures sanitaires face à l'ampleur de l'épidémie :

« Nous avons déjà déployé la riposte et là aujourd'hui nous sommes venus pour compléter ce déploiement de la riposte avec notamment des ressources matérielles mais aussi des ressources humaines du centre d'opérations d'urgence de santé publique. Les sites sont déjà choisis à Rampara et puis à Mongwalu et puis ici à Bunia ».

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Dimanche matin, selon lui, toutes les tentes ont été amenées pour monter les centres de traitement.

« Nous avons 59 malades qui sont activement pris en charge actuellement. Au total, nous sommes autour de 350 cas suspects. On se prépare à avoir des centres de traitement sur les trois sites pour pouvoir élargir nos capacités. En termes de décès, 91 décès déclarés mais ça ce sont des décès probables », a détaillé le ministre.