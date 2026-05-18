Afrique: Tambacounda - L'IBP Sénégal veut renforcer la gestion des finances publiques locales

En tournée nationale, une mission de l'International Budget Partnership (IBP Sénégal) a séjourné ce vendredi à Tambacounda. L'organisation entend renforcer les capacités des élus territoriaux, de l'administration locale et des organisations de la société civile afin d'améliorer la transparence, la participation citoyenne et l'efficacité dans la gestion des budgets publics.

En visite à Tambacounda dans le cadre d'une tournée nationale, une mission de l'International Budget Partnership (IBP Sénégal) a échangé avec les autorités administratives et les élus locaux sur les défis liés à la gestion des finances publiques au niveau territorial. Selon le directeur des programmes pour l'Afrique francophone de l'Ong, Djibril Badiane, l'un des principaux problèmes constatés concerne la faible capacité d'absorption des crédits alloués aux collectivités territoriales.

« Depuis 2020, lors des lois de finances rectificatives en milieu d'année, les ressources les plus affectées sont celles destinées aux collectivités locales. Faute de maîtrise dans l'exécution budgétaire, ces crédits sont souvent réaffectés au niveau national alors que les territoires en ont fortement besoin », a-t-il expliqué.

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Pour faire face à cette situation, l'IBP Sénégal prévoit un vaste programme de renforcement de capacités destiné aux élus territoriaux et à l'administration locale. L'organisation compte également mettre en place des cadres de concertation budgétaire dans les différentes régions du pays.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une convention signée avec le ministère de l'Intérieur, à travers la Direction générale de l'administration territoriale, afin d'accompagner la mise en oeuvre de son plan stratégique de développement 2025-2029. L'objectif est notamment de former les organisations de la société civile à la lecture, à l'analyse et au plaidoyer budgétaire, afin de mieux prendre en compte les besoins des populations dans les politiques publiques locales.

L'IBP Sénégal entend aussi promouvoir des cadres de dialogue de gestion pour améliorer la mobilisation des ressources et rendre la dépense publique plus efficace et plus efficiente dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources budgétaires.

Pour Djibril Badiane, cette démarche doit permettre de disposer d'administrateurs civils davantage impliqués dans les questions de développement local et dans le contrôle de la dépense publique. Il estime que la transparence, la participation citoyenne et la reddition des comptes constituent des piliers essentiels pour optimiser la gestion des finances publiques au niveau territorial.

À l'issue de cette tournée nationale, qui a permis de rencontrer gouverneurs et élus locaux dans plusieurs régions, un questionnaire sera soumis aux différentes institutions afin d'identifier leurs besoins spécifiques en matière de renforcement de capacités.

M.Badiane annonce, l'organisation de la première table ronde sur la mobilisation des partenaires techniques et financiers pour le financement du Plan stratégique de développement (Psd), chiffré à 96 milliards de FCfa d'ici à 2029 , le 9 juin à Dakar.