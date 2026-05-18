Sénégal: Drame sur la RN7 - Trois morts et une vingtaine de blessés dans le Parc de Niokolo Koba

Un grave accident de la circulation s'est produit ce samedi 16 mai 2026 aux environs de 14 heures sur la Route nationale 7 (Rn7), à l'intérie ur du Parc national de Niokolo Koba, près du village de Niemenike, dans la commune de Tomboronkoto (département de Kédougou). Le bilan provisoire fait état de trois morts et de vingt blessés, évacués vers l'hôpital régional de Kédougou.

Le drame est survenu sur l'axe Kédougou-Tambacounda, à quelques encablures du village de Niemenike, situé dans la commune de Tomboronkoto. Selon les premiers éléments de l'enquête, un minicar immatriculé AB 599 FB, qui circulait en direction de Tambacounda, aurait perdu le contrôle avant de percuter violemment un camion malien immatriculé AA 621 roulant dans le même sens. Le choc, particulièrement violent, a causé la mort de trois personnes sur le coup, tandis qu'une vingtaine d'autres ont été blessées à divers degrés.

Alertés rapidement après l'accident, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour secourir les victimes et les évacuer vers l'hôpital régional de Kédougou. Les constatations d'usage ont été effectuées par les éléments de la Brigade de Gendarmerie de Mako, qui ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Le bilan reste provisoire et pourrait évoluer en fonction de l'état des blessés pris en charge dans les structures sanitaires.