Sénégal: FSAPH - Décès de Ndéye Dagué Gueye, pionnière du combat pour les droits des femmes handicapées

La Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FSAPH) a perdu, samedi, l'une de ses figures majeures en la personne de Ndéye Dagué Gueye. Figure emblématique de la lutte pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap au Sénégal, notamment des femmes handicapées motrices, elle laisse derrière elle un héritage important après plusieurs décennies d'engagement.

Ndéye Dagué Gueye a été la première femme handicapée à diriger la section féminine de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, de 1999 à 2024. Durant 25 ans, elle a oeuvré sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, en particulier des femmes. Enseignante de formation et ancienne pensionnaire de l'École normale des jeunes filles Germaine Le Goff de Thiès, elle a su transformer son handicap moteur en une véritable force au service des autres.

En 1984, elle rejoint l'Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal, où elle crée la première section féminine afin de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des femmes handicapées. Son leadership et son engagement lui permettent, quelques années plus tard, de devenir, en 1999, représentante des femmes au sein de la FSAPH, qui regroupe plusieurs organisations oeuvrant dans le domaine du handicap à travers le pays.

L'actuel président de la FSAPH, Moussa Thiaré, salue la mémoire d'« une femme battante et engagée pour la justice sociale et le respect des droits des personnes handicapées ».

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« Ndéye Dagué Gueye a réussi à améliorer la participation des femmes handicapées. C'est grâce à elle que beaucoup de femmes handicapées ont intégré les organisations. Elle a également aidé plusieurs associations de femmes handicapées à obtenir un récépissé afin de pouvoir capter des financements », souligne-t-il. Avec ses collaboratrices, elle a mené un vaste travail de plaidoyer, de sensibilisation et de mobilisation en faveur de l'inclusion sociale et économique des femmes handicapées.

Pour Anne Marie Sow, docteure en sciences de l'éducation, Ndéye Dagué Gueye s'est aussi fortement investie dans les questions de santé reproductive des femmes handicapées, notamment le planning familial, le suivi prénatal, le plaidoyer pour la gratuité de la césarienne ainsi que l'amélioration de l'accessibilité physique des structures sanitaires.

Son leadership et ses qualités de management lui ont permis de participer à plusieurs rencontres internationales et d'obtenir de nombreuses distinctions. Décédée vendredi à Dakar à l'âge de 64 ans, Ndéye Dagué Gueye a été inhumée samedi à Mbour. La cérémonie du troisième jour est prévue ce lundi à Dakar, à la Zone de Captage.