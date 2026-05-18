Sénégal: Programme « Mburu Daara Yi » à Diourbel - Un moyen de lutte contre la mendicité des talibés

17 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Oumar Bayo Ba

Le ministre de l'Urbanisme des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, a inauguré ce week-end une boulangerie mobile du daara « Roukhou Koki » au quartier Thierno Kandji de Diourbel. Cette unité de fabrication du bain financé par l'Agence de développement local (Adl) vise à lutter contre la mendicité et à contribuer à prise en charge de la nutrition des talibés.

DIOURBEL - Le daara Serigne Ousmane Touré du quartier Thierno Kandji de Diourbel tient désormais sa propre boulangerie mobile lui permettant de produire du pain destiné à la consommation et à la vente. La boulangerie a été inaugurée ce week-end par le ministre de l'Urbanisme des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana.

Cette école coranique a acquis l'outil de travail grâce au financement de l'Agence de développement local à travers son programme « Mburu Daara Yi ». Selon Balla Moussa Fofana Balla, la création de cette boulangerie mobile à Diourbel vise à lutter contre la mendicité et à résoudre la problématique de la nutrition des talibésdu daara bénéficiaire dont la prise en charge repose quasi exclusivement sur la générosité des populations.

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Le ministre en charge des Collectivités territoriales a profité de la cérémonie d'inauguration de la boulangerie mobile du daara « Roukhou Koki » de Serigne Ousmane Touré pour rappeler que le financement du programme « Mburu Daara Yi » s'étale sur 5 ans est estimé à près de 2 milliards 500 millions de francs CFA. Il a aussi informé qu'à l'issue des phases 1et 2 du projet, 24 boulangeries mobiles ont été déployées.

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