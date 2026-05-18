Sénégal: Programme « Mburu Daara Yi » à Diourbel - Un moyen de lutte contre la mendicité des talibés

Le ministre de l'Urbanisme des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, a inauguré ce week-end une boulangerie mobile du daara « Roukhou Koki » au quartier Thierno Kandji de Diourbel. Cette unité de fabrication du bain financé par l'Agence de développement local (Adl) vise à lutter contre la mendicité et à contribuer à prise en charge de la nutrition des talibés.

DIOURBEL - Le daara Serigne Ousmane Touré du quartier Thierno Kandji de Diourbel tient désormais sa propre boulangerie mobile lui permettant de produire du pain destiné à la consommation et à la vente. La boulangerie a été inaugurée ce week-end par le ministre de l'Urbanisme des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana.

Cette école coranique a acquis l'outil de travail grâce au financement de l'Agence de développement local à travers son programme « Mburu Daara Yi ». Selon Balla Moussa Fofana Balla, la création de cette boulangerie mobile à Diourbel vise à lutter contre la mendicité et à résoudre la problématique de la nutrition des talibésdu daara bénéficiaire dont la prise en charge repose quasi exclusivement sur la générosité des populations.

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Le ministre en charge des Collectivités territoriales a profité de la cérémonie d'inauguration de la boulangerie mobile du daara « Roukhou Koki » de Serigne Ousmane Touré pour rappeler que le financement du programme « Mburu Daara Yi » s'étale sur 5 ans est estimé à près de 2 milliards 500 millions de francs CFA. Il a aussi informé qu'à l'issue des phases 1et 2 du projet, 24 boulangeries mobiles ont été déployées.