Ghana/Sénégal: CAN U17 - Le pays bat le Ghana et se relance

Après sa défaite inaugurale contre l'Afrique du Sud, le Sénégal devait se relancer pour sa deuxième sortie à la CAN U17 ce dimanche 17 mai 2026. C'est chose faite avec un succès 1-0 contre le Ghana.

Les Lionceaux réalisent une excellente opération avec ce succès 1-0 contre le Ghana. L'unique but de la partie est l'oeuvre de Dione à la 58e minute. Les hommes de Lamine Sané ont souffert dans une rencontre où ils ont été réduits à 10 après l'exclusion de Sow dès la 41e minute.

Par ailleurs, le Ghana a raté un pénalty dans le temps additionnel de la 1ère mi-temps. Mais, l'essentiel est là pour le Sénégal : une victoire qui permet de se replacer (3e, 3 pts), à égalité avec l'Afrique du Sud (2e, 3 pts), et à une longueur de l'Algérie, leader. Lors de la dernière journée, les Lionceaux défieront les Algériens pour la qualification en quarts, mais aussi à la Coupe du monde U17.