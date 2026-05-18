Ghana/Sénégal: CAN U17 - Le pays bat le Ghana et se relance

17 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Après sa défaite inaugurale contre l'Afrique du Sud, le Sénégal devait se relancer pour sa deuxième sortie à la CAN U17 ce dimanche 17 mai 2026. C'est chose faite avec un succès 1-0 contre le Ghana.

Les Lionceaux réalisent une excellente opération avec ce succès 1-0 contre le Ghana. L'unique but de la partie est l'oeuvre de Dione à la 58e minute. Les hommes de Lamine Sané ont souffert dans une rencontre où ils ont été réduits à 10 après l'exclusion de Sow dès la 41e minute.

Par ailleurs, le Ghana a raté un pénalty dans le temps additionnel de la 1ère mi-temps. Mais, l'essentiel est là pour le Sénégal : une victoire qui permet de se replacer (3e, 3 pts), à égalité avec l'Afrique du Sud (2e, 3 pts), et à une longueur de l'Algérie, leader. Lors de la dernière journée, les Lionceaux défieront les Algériens pour la qualification en quarts, mais aussi à la Coupe du monde U17.

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