Sénégal: Mondial 2026 - Le ministère des Sports n'emmènera pas de supporters

17 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Ce sera sans l'État dans les tribunes. La ministre des Sports Khady Diène Gaye a tranché la question ce dimanche sur les ondes de Sud FM : le Sénégal n'organisera aucun déplacement officiel de supporters vers les États-Unis pour la Coupe du monde 2026.

« Chaque pays est souverain. Cette édition, on ne peut pas prendre en charge les supporters. La liste que j'ai portée, il y avait trois présidents de comité des supporters et ils ont été rejetés », a-t-elle regretté. « Nous n'allons pas déplacer de supporters de Dakar aux États-Unis ». Une déclaration qui met ainsi fin à d'éventuels espoirs d'une mobilisation publique pour accompagner les Lions en Amérique.

Une réalité qui risque de priver les Lions d'une part de leur célèbre douzième homme, eux qui ont souvent puisé une énergie précieuse dans le soutien de leurs fans en déplacement. Pour la Coupe du monde 2026, les supporters sénégalais devront probablement vibrer depuis leurs salons, ou tenter l'aventure américaine par leurs propres moyens.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.