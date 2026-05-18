Sénégal: Mondial 2026 - Le ministère des Sports n'emmènera pas de supporters

Ce sera sans l'État dans les tribunes. La ministre des Sports Khady Diène Gaye a tranché la question ce dimanche sur les ondes de Sud FM : le Sénégal n'organisera aucun déplacement officiel de supporters vers les États-Unis pour la Coupe du monde 2026.

« Chaque pays est souverain. Cette édition, on ne peut pas prendre en charge les supporters. La liste que j'ai portée, il y avait trois présidents de comité des supporters et ils ont été rejetés », a-t-elle regretté. « Nous n'allons pas déplacer de supporters de Dakar aux États-Unis ». Une déclaration qui met ainsi fin à d'éventuels espoirs d'une mobilisation publique pour accompagner les Lions en Amérique.

Une réalité qui risque de priver les Lions d'une part de leur célèbre douzième homme, eux qui ont souvent puisé une énergie précieuse dans le soutien de leurs fans en déplacement. Pour la Coupe du monde 2026, les supporters sénégalais devront probablement vibrer depuis leurs salons, ou tenter l'aventure américaine par leurs propres moyens.