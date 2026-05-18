Angola: Bengo (Angola) participe à la Foire agricole de Voïvodine

Caxito — La province angolaise de Bengo participera du 18 au 21 mai à la plus grande foire agricole de la région autonome de Voïvodine (Serbie).

Cet événement rassemble les principaux producteurs agricoles du pays et des représentants de plusieurs pays européens, selon un communiqué du gouvernement provincial de Bengo, envoyé ce dimanche à l'ANGOP.

Bengo est la seule délégation africaine et va présenter des échantillons de ses produits à ce pays d'Europe de l'Est : bananes, pitaya, café, agrumes, manioc, arachides, mukua (fruit du baobab), ananas, cacao, mangues, papayes, goyaves, gingembre, piments et ignames.

L'ambassadeur d'Angola accrédité auprès de la République de Serbie, Eduardo Octávio, a visité aujourd'hui le pavillon de Bengo et a été reçu par Manuel Fernando et Francisco Alexandre, directeurs des services de l'Éducation et de la Communication sociale, représentants du gouvernement provincial.

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Des représentants de la Chambre de commerce Angola/Serbie sont également présents à la foire.

En Serbie, l'agriculture occupe 84 % du territoire et constitue la principale source d'alimentation du pays. Ses sols, d'une grande richesse, sont particulièrement propices à la production de blé, de soja, de maïs et de tournesol.

L'événement comprendra, outre des expositions, des ateliers, des rencontres bilatérales et des tables rondes consacrées aux dernières tendances de l'agriculture mondiale.

Les provinces de Bengo (Angola) et de Voïvodine (Serbie) ont signé un accord de jumelage en 2024 afin de renforcer leurs relations d'amitié et leur coopération, ainsi que le développement socio-économique et culturel des deux régions.

Cet accord fait suite à la lettre d'intention signée entre les deux parties en mars 2022 à Novi Sad, qui visait à formaliser leur coopération dans divers domaines.