Afrique: L'USM d'Algérie remporte la Coupe de la CAF

Luanda — L'USM d'Algérie a été sacré champion de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF) après sa victoire 8-7 aux tirs au but face au Zamalek d'Égypte lors du match retour de la finale, samedi au Caire.

Menée 1-0 à la fin du temps réglementaire, soit le même score qu'à l'aller à domicile, l'équipe algérienne a égalisé le score cumulé, menant ainsi à une séance de tirs au but.

Dès la 5e minute, Oday Dabbagh a ouvert le score pour le Zamalek. Les Égyptiens n'ont cependant pas pu faire mieux, malgré le soutien indéfectible de leur public.

L'international angolais Chico Banza, du Zamalek, était titulaire et a été remplacé à la 61e minute par Seifeddine Jaziri.