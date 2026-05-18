Angola: Le Desportivo da Huíla écrase le Guelson de Luanda

Lubango — Le Desportivo da Huíla a largement dominé le Guelson FC (4-0) ce samedi, lors de la 28e journée du championnat national de football "Girabola 2025/26", disputée au stade national de Tundavala.

Les buts pour Desportivo da Huíla ont été inscrits par Vancadi et Mendes, aux 41e et 63e minutes, tandis que Mira, entré en jeu en cours de match, a marqué un doublé aux 87e et 90e minutes.

L'entraîneur du Desportivo da Huíla, Paulo Torres, a déclaré que ce résultat « témoigne de la compétence » affichée par ses joueurs.

Il a également souligné le système tactique adopté et les changements effectués, louant la performance offensive de Mira, auteur de deux buts dès son entrée en jeu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, l'entraîneur du Guelson FC, Moisés Nhango, a reconnu la supériorité de l'équipe de Huíla, soulignant la qualité de jeu affichée par l'équipe militaire durant la rencontre.

L'entraîneur a expliqué que ses joueurs étaient arrivés fatigués, évoquant également l'altitude et le climat de Lubango comme facteurs ayant influencé leur basse performance.

Malgré la relégation en deuxième division, Moisés Nhango a jugé la saison menée de manière positive, insistant sur le niveau de compétition du Girabola et se disant confiant quant à un retour en force en 2028.

Grâce à cette victoire, le Clube Desportivo da Huíla conserve sa quatrième place avec 41 points, tandis que le Guelson FC en compte 15.