Angola: Mgr Hisilenapo souligne l'amour maternel et paternel comme fondement des familles

Moçâmedes — L'évêque du diocèse de Namibe, Mgr Dionísio Hisilenapo, a souligné samedi à Moçâmedes que l'amour maternel et paternel est essentiel au soutien des familles et doit être cultivé dans la foi, le dialogue, le respect, la patience et le pardon.

S'exprimant lors de la Journée de la Famille, organisée par la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, le prélat a déclaré que la maternité et la paternité sont des dons et une source d'inspiration pour les enfants.

Mgr Dionísio Hisilenapo, qui s'exprimait sur le thème « L'amour conjugal au-delà de la maternité et de la paternité », a plaidé pour une parentalité responsable et attentive à l'accompagnement des enfants, afin qu'ils grandissent équilibrés émotionnellement, éthiques et confiants.

À cette occasion, il a encouragé les couples à cultiver l'affection, l'amitié et la spiritualité familiale, pour bâtir des mariages solides face aux difficultés.