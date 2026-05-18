Afrique: CAN U17 - Le pays bat le Ghana et se relance dans le groupe D

17 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans s'est imposée 1-0 face au Ghana, dimanche, pour son deuxième match comptant pour la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie.

La rencontre s'est jouée à Salé, au Maroc. Les Lionceaux, avec cette victoire, relancent leur compétition après leur défaite lors de la première journée contre l'Afrique du Sud (1-2). La rencontre face au Ghana a connu plusieurs rebondissements. Un but ghanéen inscrit à la 9e minute a été refusé. Le Sénégal a ensuite été réduit à dix après l'expulsion d'El Hadji Sow à la 41e minute. Dans le temps additionnel de la première période, le Ghana a manqué un penalty.

En infériorité numérique, les joueurs de Lamine Sané ont finalement créé l'exploit en ouvrant le score à la 59e minute grâce à Ibrahima Dione. Avec ce succès, les Lionceaux remontent à la troisième place du groupe D, dominé par l'Algérie avec 4 points au total. Les Verts ont battu l'Afrique du Sud 2-0 après leur match nul lors de la première journée. L'Afrique du Sud occupe la deuxième place avec 3 points, tandis que le Ghana est dernier avec un point. Le Sénégal va jouer son dernier match de la phase de groupes contre l'Algérie, mercredi, à 19h GMT.

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