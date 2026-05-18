Louga — Le président de la République, a rendu dimanche une visite de courtoisie au khalife de la famille omarienne, Thierno Bachir Tall, à son domicile de Louga, une opportunité saisie par Bassirou Diomaye Faye pour solliciter des prières pour la paix, la stabilité et la prospérité du pays.

Le chef de l'État a expliqué être notamment venu présenter à nouveau ses condoléances à la famille omarienne après le rappel à Dieu, il y a quelques jours, du petit-fils du khalife, Pape Tall, et du fils ainé de feu Thierno Mountaga Daha Tall, Thierno Adjibou Tall. "Je suis venu ici sous plusieurs casquettes : en tant que président de la République, fils et talibé", a déclaré le chef de l'État au cours de cette visite marquée par des moments d'échanges empreints de spiritualité qui et de recueillement.

"J'avais promis au khalife de venir lui rendre visite. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné aujourd'hui l'occasion de concrétiser cette intention", a-t-il dit, avant de souhaiter longue vie et bonne santé au khalife et aux membres de sa famille. Bassirou Diomaye Faye a insisté sur "la nécessité, pour les autorités étatiques, de s'appuyer sur les prières des guides religieux face aux nombreux défis auxquels le pays est confronté". "Nous avons besoin des prières des chefs religieux. Malgré tous les efforts consentis dans la gestion du pays, toute réussite provient avant tout de la volonté divine", a déclaré le président Faye.

Il a ainsi sollicité des prières pour "un Sénégal de paix, de quiétude, de prospérité et d'unité", avant d'étendre cet appel à l'ensemble des Sénégalais, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. "Le président de la République est le président de tous les Sénégalais, sans distinction d'ethnie, de religion, de lien de sang ou de conviction politique", a-t-il rappelé. Il a aussi sollicité des prières pour ses collaborateurs et l'ensemble des responsables chargés de conduire les politiques publiques.

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"Je prie pour que Dieu leur accorde la santé, la force et une claire vision afin qu'ils accomplissent correctement la mission qui leur a été confiée au service du Sénégal", a-t-il ajouté. Prenant la parole, au nom du khalife et de la famille omarienne, le porte-parole et fils du khalife, Thierno Cheikhou Tall, a salué une visite "hautement symbolique".

"Notre hôte est venu dans sa maison rendre visite à son père. Cet acte réjouit tous les musulmans", a-t-il déclaré, soulignant que le khalife de la famille omarienne apprécie comme il faut la démarche du président de la République, qui a tenu de cette manière à respecter de son engagement à effectuer cette visite après avoir manqué la ziarra annuelle. "Le khalife est content de vous. Vous avez honoré votre parole", a-t-il soutenu, tout en formulant des prières pour "une paix durable" au Sénégal et pour la réussite de la mission du chef de l'État.