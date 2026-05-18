Sénégal: Un jeune auteur présente ses deux nouveaux ouvrages sur le projet de société de Khadim Rassoul et la croissance personnelle

Dakar — Le jeune auteur sénégalais Serigne Aliou Mbacké a présenté samedi ses deux derniers ouvrages portant sur le projet de société de Khadim Rassoul et la croissance personnelle, deux textes inspirés par les enseignements du mouridisme et de l'islam.

Intitulés "Le Coaching du ciel" et "Le modèle mouride, le projet de société de Khadim Rassoul", ces ouvrages ont été publiés aux éditions L'harmattan Sénégal. Ils ont été présentés en présence de plusieurs personnalités, dont des responsables et adeptes de la confrérie mouride, des députés et d'un public composé notamment d'élèves.

Dans "Le modèle Mouride, le projet de société de Khadim Rassoul", l'auteur soutient vouloir présenter la voie tracée par le mouridisme, une des principales confréries musulmanes du Sénégal, non pas comme une "simple doctrine religieuse", mais comme un "véritable projet de société, capable d'offrir des réponses aux crises existentielles de cette civilisation".

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"Mon ambition est de démontrer comment la méthode de Khadim Rassoul permet de sortir de l'impasse en suivant un processus logique qui part des profondeurs de l'âme pour ruisseler vers le matériel", explique Serigne Aliou Mbacké, un spécialiste en management des marchés publics. A l'en croire, il s'agit, à travers cet ouvrage, "de mettre en exergue l'existence d'une rénovation permettant à la voie prophétique authentique de s'exprimer et de débarrasser des théories stériles".

Dans "Le Coaching du ciel", il met en lumière le développement personnel, processus qui a besoin de bon nombre de gens à travers le monde. "Il y a plusieurs théoriciens du développement personnel. Et je me suis dit qu'il est important que l'on se pose la question de savoir et si l'islam nous offrait déjà tout cela auparavant", a-t-il dit. Il rappelle que, dès le début du corpus coranique, il est dit que ce texte demeure un livre de développement, non seulement personnel, mais aussi "intégral".

Le Coran aide à "s'extirper des carcans de l'ignorance, de la haine, de la dépression, de la méconnaissance de soi" pour tirer l'individu "vers l'excellence et la meilleure version de lui-même". "Serigne Aliou Mbacké opère ce que j'appellerai une réconciliation courageuse, il nous dit avec élégance et conviction la profondeur que vous cherchez dans vos livres de croissance personnelle et qui étaient déjà là, inscrites en lettres de lumière dans le Coran depuis le 14 siècle", a soutenu le professeur Amadou Fall, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), parlant de l'ouvrage "Le Coaching du ciel".

L'auteur "modélise une pédagogie graduelle, patiente et miséricordieuse", laquelle prend "le temps de l'être humain et épouse ses labyrinthes avant de lui montrer la sortie", analyse l'universitaire. Né à Touba, Serigne Aliou Mbacké est un spécialiste en passation des marchés publics et échanges internationaux. L'auteur est un petit fils de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, fils aîné de Khadim Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Il a déjà publié à son actif un livre intitulé "Afro-virus, comment déconfiner les mentalités africaines".