Gabon: La Jeunesse Lumière Chrétienne sensibilise les élèves du Complexe Scolaire d'Essassa sur les addictions aux écrans et l'environnement

Après sa tournée dans les établissements privés protestants, la Jeunesse Lumière Chrétienne (JLC), mouvement de jeunesse de l'Église Évangélique du Gabon, a été invitée au Complexe Scolaire d'Essassa, relevant de la Fondation Ella.

Cette invitation fait suite à la série de sensibilisations menées sur les dangers des addictions aux écrans et sur la protection de l'environnement. Touchée par l'initiative, la Fondation Ella a souhaité que les élèves du Complexe Scolaire d'Essassa bénéficient également de ces échanges.

Répondant favorablement, les dirigeants de la JLC se sont rendus ce jeudi 15 mai au sein de l'établissement pour édifier les jeunes apprenants. Au programme : des échanges directs sur l'usage excessif des écrans, ses effets sur la santé et la scolarité, ainsi que sur le rôle de chacun dans la préservation de l'environnement. Les discussions entre les élèves et les responsables de la JLC se sont déroulées dans une atmosphère ouverte et constructive. Les jeunes n'ont pas caché leur intérêt et leur satisfaction à l'issue des échanges.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers cette mission, la Jeunesse Lumière Chrétienne réaffirme sa disponibilité à intervenir auprès de toutes les communautés et de tous les établissements qui en expriment le besoin. Son objectif reste de former des jeunes plus responsables, soucieux de leur avenir et ancrés dans les valeurs chrétiennes.