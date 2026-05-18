Gabon: Le Président de la République inaugure l'Ambassade du Gabon en République Rwandaise et installe le Haut-Commissaire

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a, en marge de l'Africa CEO Forum à Kigali, procédé à l'inauguration officielle de l'Ambassade de la République Gabonaise en République Rwandaise.

A cette occasion, le Chef de l'Etat a également procédé à l'installation officielle de Son Excellence le Haut-Commissaire, le Docteur Sylver Aboubakar MINKO MI NSEME, appelé à représenter la République Gabonaise auprès des autorités de la République Rwandaise.

L'ouverture de cette représentation diplomatique constitue une étape significative dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Gabon et le Rwanda. Elle illustre la volonté des deux pays de consolider leurs échanges dans les domaines politique, économique, culturel et scientifique, tout en favorisant une coopération Sud-Sud dynamique et porteuse d'opportunités pour leurs peuples.

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Cette initiative traduit également l'importance particulière que le Président de la République accorde à la diplomatie et au rayonnement international du Gabon. Depuis son accession à la magistrature suprême, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema oeuvre activement à renforcer la présence diplomatique du Gabon à travers le monde, à dynamiser les partenariats stratégiques du pays et à promouvoir une diplomatie proactive au service du développement national.

Par cette inauguration, le Chef de l'Etat réaffirme sa volonté de faire de la diplomatie gabonaise un levier majeur de coopération, de dialogue et de prospérité partagée sur le continent africain et au-delà. Le Président de la République a adressé ses félicitations au Haut-Commissaire Sylver Aboubakar Minko Mi Nseme et lui a exprimé toute sa confiance dans la réussite de sa mission, qui consistera à oeuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Gabon et la République Rwandaise.