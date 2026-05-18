Sénégal: Kaolack - Le Cadre de vie offre un nouveau visage au quartier Kasnack

17 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)

La commune de Kaolack poursuit sa dynamique d'embellissement urbain. Le maire de la ville, Serigne Mboup, a procédé samedi à l'inauguration de la place publique du quartier Kasnack, rénovée par la Direction du Cadre de vie dans le cadre du programme "Taaral Saloum".

La place publique de Kasnack a été entièrement réhabilitée afin d'offrir aux populations un espace plus attractif et mieux aménagé. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée hier, en présence des autorités locales, des habitants du quartier ainsi que du directeur général du Cadre de vie. Une opportunité saisie par le maire de Kaolack pour insister sur l'importance de l'assainissement et de l'embellissement dans le développement urbain." Le développement d'une ville commence par son cadre de vie. L'assainissement et l'embellissement ne sont pas des détails. Je demande aux populations de s'engager davantage. Chacun doit protéger son quartier et son environnement. Nous devons changer nos comportements et nos mentalités pour une ville propre et viable", a déclaré Serigne Mboup.

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