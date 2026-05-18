Cote d'Ivoire: Examens scolaires 2026 au pays - Le ministre N'Guessan Koffi appelle les candidats à la sérénité et à la confiance

À l'approche des grands examens nationaux de fin d'année scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, N'Guessan Koffi, a adressé un message d'encouragement à l'ensemble des élèves candidats au Certificat d'Études Primaires et Élémentaires (CEPE), au Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC) et au Baccalauréat, dont les épreuves démarrent ce lundi 18 mai 2026 sur toute l'étendue du territoire national.

Dans son adresse, le ministre a tenu à rassurer les milliers de candidats qui s'apprêtent à franchir cette étape décisive de leur parcours scolaire. Il a reconnu que ces examens, considérés comme des rendez-vous majeurs du système éducatif ivoirien, peuvent être source de stress et d'inquiétude pour les élèves et leurs familles. Toutefois, il les a invités à garder leur calme et à aborder les compositions avec confiance.

« Vous avez travaillé avec sérieux durant toute l'année », a rappelé le ministre, saluant ainsi les efforts consentis par les élèves tout au long de l'année académique. Pour lui, ces examens ne doivent pas être perçus comme une épreuve insurmontable, mais plutôt comme l'aboutissement d'un apprentissage régulier, soutenu par l'encadrement des enseignants et l'accompagnement des parents.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le premier responsable de l'éducation en Côte d'Ivoire a exhorté les candidats à se présenter dans les centres d'examen avec sérénité, discipline et détermination. Il a insisté sur la nécessité pour chaque élève de croire en ses capacités personnelles et de donner le meilleur de lui-même. « La Côte d'Ivoire compte sur vous », a-t-il déclaré, soulignant l'importance de cette jeunesse appelée à bâtir l'avenir du pays.

Ce message intervient dans un contexte où les autorités éducatives multiplient les dispositions pour assurer le bon déroulement des examens à grand tirage, mobilisant encadreurs, surveillants et personnels administratifs à travers tout le pays. Les examens du CEPE, du BEPC et du Baccalauréat concernent chaque année plusieurs centaines de milliers de candidats. En conclusion, N'Guessan Koffi a souhaité bonne chance à tous les candidats, les invitant à faire preuve de concentration et de responsabilité afin de franchir avec succès cette étape déterminante de leur cursus scolaire.