Ile Maurice: Surveillance téléphonique, investissements étrangers, décès en détention et fiscalité sous la loupe des députés

La séance parlementaire de ce mardi 19 mai s'annonce particulièrement chargée à l'Assemblée nationale. Après la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, la Prime Minister's Question Time (PMQT) permettra au Premier ministre, Navin Ramgoolam, de répondre à une série de questions touchant aussi bien à la sécurité, à l'économie, aux investissements étrangers qu'aux droits humains.

Parmi les dossiers qui devraient retenir l'attention figure celui de l'interception des télécommunications. Le député de l'opposition Adrien Duval interrogera le chef du gouvernement sur le recours éventuel à la surveillance des communications pour combattre la criminalité. Il souhaite notamment savoir si une législation est envisagée afin d'éviter tout abus ou usage illégal de ces pratiques, ainsi que la mise sur pied d'un organisme indépendant de supervision.

Le Premier ministre sera également interrogé sur l'ancien terminal de passagers de l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam. Le députéTony Apollon, de la circonscription n° 12 Mahébourg - Plaine-Magnien, demandera des précisions concernant son utilisation actuelle et les projets futurs envisagés par Airports of Mauritius Ltd. La question des licences de fournisseurs de services de sécurité privée sera aussi abordée. La députée du n° 13 Rivière-des-Anguilles - Souillac Rubna Daureeawo souhaite obtenir des informations du commissaire de police sur le nombre actuel de détenteurs enregistrés de licences, ainsi que sur les demandes en attente et celles approuvées au cours des dernières années.

Sur le plan économique, Raviraj Beechook interpellera le Premier ministre sur la valeur totale de monnaie imprimée et transférée au gouvernement entre 2019 et 2024. L'élu de Flacq - Bon-Accueil souhaite connaître les effets de ces opérations sur l'économie nationale jusqu'à ce jour. Les investissements directs étrangers seront également au centre des échanges. Le député Farhad Aumeer, du n° 2 PortLouis Sud - Port-Louis Centre, demandera des détails sur les flux bruts enregistrés depuis 2023, avec une ventilation annuelle, sectorielle et par pays d'origine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Autre sujet sensible : les décès survenus en détention policière ou carcérale depuis novembre 2024. La parlementaire de Port-Louis Nord - Montagne-Longue Anabelle Savabaddy demandera au Premier ministre le nombre de cas recensés ainsi que les conclusions des enquêtes ouvertes. Adrien Duvalreviendra également avec une autre question portant cette fois sur le poste de director of supervision à la Banque de Maurice. Le député correctif demandera des précisions sur les responsabilités liées à cette fonction ainsi que les noms des personnes ayant occupé ce poste entre 2014 et 2024.

En marge de la PMQT, plusieurs ministres devront également répondre aux interrogations des députés. Khushal Lobine, élu de La Caverne - Phoenix, adressera une question au ministre des Collectivités locales,Ranjiv Woochit, concernant les projets de construction de drains dans la ville de Vacoas-Phoenix depuis septembre 2025. Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, sera pour sa part interrogé par le député de Montagne-Blanche - GRSE Chetan Baboolall sur les problèmes de santé liés à la drogue chez les adolescents.

La députée de l'opposition Joanna Bérenger adressera une question au ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, concernant le bail de 25,5 arpents de pas géométriques aux Salines Koenig, Rivière-Noire, accordé à Stella di Mare en 2021. L'élue de Vacoas - Floréal souhaite savoir si le terrain a été transféré à la Mauritius Investment Corporation Ltd, ainsi que le montant du loyer annuel applicable et l'état d'avancement du projet hôtelier envisagé.

Les prix des carburants et la fiscalité devraient également susciter des débats.Adrien Duval demandera au ministre du Commerce et de la Protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, des informations sur le montant mensuel estimé de la TVA perçue sur le Mogas et le Gas Oil dans le cadre de la structure tarifaire actuelle.

Enfin, les relations commerciales entre Maurice et la Chine seront abordées par le député de Rivière-des-Anguilles - Souillac Roshan Jhummun auprès du ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful. Il souhaite savoir si Maurice compte appliquer à son tour la récente politique chinoise de zéro tarif sur les importations à compter du 1eᣴ mai 2026.