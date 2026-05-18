Cote d'Ivoire: Chiens errants et rage - Le ministère des Ressources animales intensifie la sensibilisation à Grand-Bassam

Le gouvernement multiplie les actions de proximité face à la recrudescence des chiens errants et aux risques sanitaires qu'ils engendrent. Une campagne de sensibilisation, de vaccination gratuite et de démonstration canine a réuni le 16 mai 2026 les riverains et spécialistes dans une cité résidentielle de Grand-Bassam.

Prévenir les risques liés aux chiens errants tout en promouvant une meilleure cohabitation entre les animaux de compagnie et les populations. Tels étaient les objectifs de la campagne communautaire de sensibilisation au bien-être animal organisée le 16 mai 2026 dans une cité résidentielle de Grand-Bassam, à l'initiative d'acteurs du secteur animalier, en partenariat avec le ministère des Ressources animales et halieutiques.

Dans une ambiance à la fois pédagogique et conviviale, ponctuée de séances d'échanges, de vaccination gratuite et d'exercices pratiques de dressage, les habitants ont été sensibilisés aux bonnes pratiques de détention des animaux domestiques, notamment les chiens. Coordonnateur adjoint du projet Bien-être animal et chef du service de la surveillance et de la riposte au ministère des Ressources animales et halieutiques, le docteur Ouattara Thierry a rappelé que cette initiative s'inscrit dans un vaste programme gouvernemental visant à mieux gérer les populations animales errantes.

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Selon lui, le phénomène des chiens errants, particulièrement visible dans le district d'Abidjan, occasionne de nombreux désagréments, allant des accidents de circulation aux morsures, en passant par les nuisances environnementales et les risques sanitaires. « Le problème des chiens errants entraîne des accidents de circulation, des morsures et favorise la transmission de maladies comme la rage. Face à cette situation, le ministère a lancé un projet d'amélioration du bien-être animal, avec une composante spécifique consacrée à la gestion des animaux errants à travers la sensibilisation, la capture et la vaccination », a-t-il expliqué.

Le vétérinaire a insisté sur la responsabilité des propriétaires d'animaux de compagnie. « Respecter les normes du bien-être animal, c'est nourrir correctement son animal, lui permettre de se comporter naturellement et éviter sa divagation. Un chien mal encadré peut représenter un danger pour la communauté », a-t-il indiqué.

Il a également tiré la sonnette d'alarme sur la rage, une maladie encore préoccupante en Côte d'Ivoire. « En 2026, nous enregistrons déjà 18 décès humains liés à la rage. Les enfants sont les premières victimes parce qu'ils jouent davantage avec les animaux », a alerté le spécialiste, soulignant l'importance de la vaccination préventive.

Pour cette opération, plus de 200 doses de vaccins antirabiques ont été mises gratuitement à la disposition des propriétaires de chiens de la cité, avec des doses supplémentaires prévues en cas de forte mobilisation. Présidente de la Fédération des acteurs du domaine des animaux de compagnie (Fadaci), Adja Annabelle Denise a mis en avant le travail de structuration mené par son organisation pour professionnaliser le secteur.

« Notre rôle est d'accompagner tous les acteurs du domaine -- éleveurs, éducateurs canins, toiletteurs, vendeurs d'aliments -- afin de bâtir un environnement professionnel crédible. Nous organisons des formations certifiantes avec l'école d'élevage de Bingerville pour promouvoir de meilleures pratiques et favoriser une cohabitation harmonieuse entre les animaux et les populations », a-t-elle expliqué. La Présidente de la Fadaci a remis des médailles en or de bien-être animal au Sous-préfet et au représentant du maire pour Au-delà des messages de sensibilisation, des démonstrations de sécurité canine ont captivé les riverains.

À travers des exercices d'obéissance et de garde, les organisateurs ont montré l'importance d'une bonne éducation canine et les attitudes appropriées à adopter face à un chien. Riveraine et propriétaire d'un animal de compagnie, Bakoro Kallo s'est réjouie de cette initiative. « Cette campagne permet de déconstruire les stéréotypes négatifs autour des animaux de compagnie. Beaucoup de personnes nourrissent des peurs, parfois justifiées, parfois non. Avec ces sensibilisations et les vaccinations gratuites, nous apprenons à mieux vivre ensemble, propriétaires d'animaux ou non », a-t-elle salué.

Grâce à cette campagne de proximité, le ministère des Ressources animales espèrent renforcer la culture de la responsabilité chez les détenteurs d'animaux et faire des animaux de compagnie des acteurs pleinement intégrés à la vie communautaire, dans un climat de sécurité et de confiance mutuelle.