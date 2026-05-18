Cote d'Ivoire: Journée mondiale des loisirs 2026 - Dimbokro confirme son ambition de capitale ivoirienne du divertissement

Un mois après la commémoration officielle, la ville de Dimbokro a accueilli en grande pompe la célébration nationale de la 6e édition de la Journée mondiale des loisirs (JML 2026), plaçant le bénévolat, la cohésion sociale et le développement territorial au coeur des festivités.

Dans une ambiance populaire et festive, cette cité historique du centre-est ivoirien a démontré son potentiel grandissant comme pôle majeur des loisirs en Côte d'Ivoire. Représentant le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, le directeur de cabinet, Andi Leal Daniel, a procédé à l'ouverture officielle de la célébration. Dans son allocution, il a salué la mobilisation des autorités administratives, des partenaires et des populations locales, soulignant que les loisirs ne sont plus perçus comme de simples moments de détente, mais comme de véritables outils de développement humain, économique et territorial.

Selon lui, cette vision s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale Sublime Côte d'Ivoire, portée par le gouvernement de Alassane Ouattara. Cette politique vise à professionnaliser le secteur des loisirs et du divertissement, en en faisant un gisement d'emplois pour les jeunes, un espace d'expression des identités culturelles locales et un levier supplémentaire de l'attractivité touristique du pays.

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Représentant le parrain de la cérémonie, Adama Coulibaly, l'honorable Yao Kouadio Séraphin a insisté sur la dynamique territoriale de Dimbokro. Il a rappelé que quelques jours seulement après le FEMUA, la ville prouve à son tour que culture, jeux et loisirs peuvent contribuer à révéler les talents et à stimuler l'économie locale.

À la place publique Alassane Ouattara de Dioulakro, transformée en véritable parc d'attractions sous la coordination de Isabelle Anoh, petits et grands ont profité de nombreuses animations : toboggans, ballons gonflables, badminton, jeux traditionnels et activités culturelles. L'événement a réuni autorités préfectorales, chefs traditionnels, associations de femmes, organisations de jeunesse et surtout des milliers d'enfants.

Placée sous le thème « Le bénévolat au service du développement des loisirs communautaires », cette édition 2026 a mis en lumière l'importance de l'engagement citoyen pour renforcer le vivre-ensemble, préserver le patrimoine ludique ancestral et encourager l'innovation sociale. À travers cette célébration, le gouvernement ivoirien réaffirme sa volonté de faire des loisirs un secteur stratégique, créateur d'emplois, de revenus et de cohésion sociale.