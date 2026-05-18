Ile Maurice: Keshnee Beesoon - «Cette bourse m'a offert la liberté... la liberté de choisir ma voie»

interview

🔵 Présentez-vous.

Je suis issue d'une famille où le métier de pêcheur fait partie de notre réalité quotidienne. J'ai grandi avec des valeurs fortes : le travail, la persévérance et la résilience. Voir ma mère travailler dur m'a très tôt appris que rien n'est acquis sans effort. Je suis une personne qui aime se challenger, sortir de sa zone de confort et pousser ses propres limites. Pour moi, chaque difficulté est une opportunité d'apprendre et d'évoluer.

🔵 Vous avez obtenu une bourse du FWF. Comment cette bourse vous a-t-elle aidée ?

Cette bourse a été un véritable tournant dans mon parcours. Elle m'a énormément aidée sur le plan financier en couvrant des dépenses essentielles liées à mes études (frais universitaires, matériel, transport), ce qui a considérablement allégé le fardeau de ma famille. Mais au-delà de l'aide financière, elle m'a apporté une tranquillité d'esprit inestimable. Elle m'a permis de me concentrer pleinement sur mes études, sans être constamment préoccupée par les contraintes financières. Elle m'a donné la stabilité nécessaire pour viser l'excellence.

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🔵 Qu'est-ce que cette bourse représente pour vous et pour votre famille ?

Pour moi, cette bourse représente la reconnaissance des efforts et du travail acharné. C'est une preuve que les sacrifices consentis ne sont pas vains. Pour ma famille, c'est une immense fierté. C'est aussi un symbole d'espoir : la preuve que l'origine sociale ne détermine pas la destinée. Elle représente une opportunité de transformation, non seulement pour moi, mais aussi pour les générations futures de ma famille. C'est un pas vers une mobilité sociale rendue possible grâce à l'éducation.

🔵 Quelles études avez-vous poursuivies ?

J'ai effectué mes études secondaires au Queen Elizabeth College, où j'étais en filière scientifique, avec la physique, la chimie et les mathématiques. Ces matières demandent beaucoup de rigueur et de discipline, mais j'ai toujours aimé relever des défis intellectuels. Par la suite, j'ai pris une décision audacieuse : me lancer dans un domaine différent et exigeant, celui de l'informatique. Je suis actuellement en deuxième année de BSc (Hons) Software Engineering. Je suis quelqu'un qui croit profondément que tant que l'on n'essaie pas, on ne connaît pas ses propres capacités. Choisir le génie logiciel a été l'un des défis que je me suis lancés. C'était une manière de me prouver que je pouvais m'adapter, apprendre et exceller dans un environnement nouveau et compétitif.

🔵 Quels sont vos projets au niveau professionnel ?

Mon objectif est d'acquérir une compréhension complète des sphères technologiques essentielles tout en développant une vision globale du monde professionnel. Je souhaite maîtriser mon domaine et bâtir une expertise solide en génie logiciel. À travers mon parcours, je veux aussi démontrer qu'il est possible de réussir dans un domaine exigeant lorsque l'effort est soutenu et reconnu, notamment grâce à des initiatives comme la bourse du FWF. Cette bourse m'a offert quelque chose de très précieux : la liberté. La liberté de rêver, la liberté de choisir ma voie, la liberté d'investir en moi-même sans que les contraintes financières ne limitent mes ambitions.

Je veux que les autres voient qu'il est possible d'atteindre cette indépendance lorsque le talent et le travail acharné sont soutenus. Je souhaite inspirer davantage de jeunes issus de milieux modestes à croire en leurs capacités et à comprendre que la réussite n'est pas réservée à une élite. Lorsqu'on travaille dur et que l'on saisit les opportunités, les efforts finissent toujours par être récompensés.

🔵 Quel est votre avis sur le rôle de l'éducation dans le développement socio-économique et la lutte contre les inégalités ?

L'éducation est, selon moi, le levier le plus puissant de transformation sociale. Elle brise les cycles de pauvreté et ouvre de nouvelles perspectives. Elle permet aux individus d'avoir accès à des opportunités qu'ils n'auraient peut-être jamais envisagées autrement. Investir dans l'éducation, surtout pour les jeunes issus de milieux modestes, contribue directement au développement socio-économique du pays. Une population éduquée est plus innovante, plus compétente et mieux préparée à relever les défis d'un monde en constante évolution. L'éducation réduit les inégalités en donnant à chacun les outils nécessaires pour construire son propre avenir.

🔵 Y a-t-il un message que vous souhaitez adresser aux jeunes Mauriciens ?

Je voudrais dire aux jeunes Mauriciens de ne jamais laisser leurs origines définir leurs limites. Les difficultés financières ou sociales ne sont pas des barrières définitives. Elles peuvent devenir une source de motivation. Osez prendre des risques. Osez essayer de nouvelles choses. Sortez de votre zone de confort. Parfois, les décisions les plus audacieuses sont celles qui nous révèlent à nousmêmes. Saisissez chaque opportunité, travaillez avec détermination et croyez en votre potentiel.