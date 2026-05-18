Ile Maurice: Viraj R. Posooa - «Le programme de bourses d'études aide des familles de pêcheurs et encourage la réussite académique»

interview

L'ambassadeur de l'Union européenne (EU) auprès de la République de Maurice, S.E.M. Oskar Benedikt, a participé en janvier dernier à une cérémonie de remise de bourses à 86 enfants de pêcheurs enregistrés à Maurice et à Rodrigues. Ces bourses sont octroyées par le Fishermen Welfare Fund.

🔵 Quel est le rôle du Fishermen Welfare Fund ?

Le Fishermen Welfare Fund (FWF) a été institué par la FWF Act de 2000 afin d'améliorer les conditions de vie des pêcheurs et de leurs familles au sein de la République de Maurice. Ses activités ont débuté en mai 2001. Depuis sa création, le fonds a pour principal mandat de promouvoir le bien-être social et économique des pêcheurs enregistrés, ainsi que de leurs dépendants. Dans cette optique, le FWF met en oeuvre diverses mesures de soutien, notamment des aides financières, des facilités pour l'acquisition d'équipements, ainsi que des initiatives visant à améliorer les conditions de travail et la sécurité en mer. Par ailleurs, le fonds s'engage activement dans des actions sociales et communautaires, contribuant ainsi à renforcer la résilience et la qualité de vie des communautés de pêcheurs à travers l'île.

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🔵 Une des actions phares du FWF est l'octroi de bourses d'études aux enfants de pêcheurs. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?

En effet, le programme de bourses d'études constitue l'une des initiatives majeures du FWF. Ce dispositif vise à offrir un soutien financier aux enfants de pêcheurs afin de leur permettre de poursuivre des études secondaires, techniques ou supérieures dans de bonnes conditions. L'objectif est double : d'une part, alléger la charge financière des familles de pêcheurs et, d'autre part, encourager la réussite académique et l'ascension sociale à travers l'éducation. Les bourses sont attribuées selon des critères bien définis, incluant notamment les performances académiques des bénéficiaires. À travers ce programme, le FWF contribue concrètement à ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes issus des communautés de pêcheurs.

🔵 Avez-vous des «success stories» qui vous ont particulièrement marqué ?

Au fil des années, plusieurs bénéficiaires du programme de bourses ont connu des parcours remarquables, certains ayant réussi à intégrer des filières professionnelles ou universitaires prestigieuses et à accéder à des emplois qualifiés. Au-delà des réussites académiques, ce sont surtout les témoignages des parents qui sont particulièrement émouvants. Nombre d'entre eux expriment leur profonde gratitude envers le fonds, soulignant que ce soutien a permis à leurs enfants de poursuivre leurs études dans des conditions qu'ils n'auraient pas pu envisager autrement. Ces retours témoignent de l'impact réel et durable des actions du FWF sur les familles de pêcheurs et constituent une source de motivation pour poursuivre et renforcer ces initiatives.

🔵 Quel est votre souhait pour l'avenir du FWF ?

Pour l'avenir, le FWF aspire à consolider et à étendre ses programmes afin de répondre de manière encore plus efficace aux besoins évolutifs de la communauté des pêcheurs. Cela inclut le renforcement du programme de bourses d'études, le développement de nouvelles initiatives sociales et économiques, ainsi que l'amélioration continue des services offerts aux bénéficiaires. Le fonds souhaite également promouvoir davantage l'autonomisation des pêcheurs et de leurs familles, tout en favorisant une approche durable et inclusive. En définitive, l'ambition du FWF demeure de contribuer significativement à l'amélioration du bienêtre et des perspectives d'avenir des communautés de pêcheurs de la République de Maurice.

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L'Union européenne et le Fishermen Welfare Fund

L'Union européenne (EU) soutient financièrement l'octroi de bourses à travers son appui au secteur de la pêche prévu dans le cadre de l'accord de partenariat de pêche UE-Maurice. Ce soutien s'élève à Rs 1,8 million pour la période 2024-2026. Ce projet reflète l'engagement de l'UE à soutenir la pêche artisanale au sein de la République de Maurice et, plus largement, à atteindre les objectifs de développement durable : réduction de la pauvreté, sécurité alimentaire, travail décent, soutien aux pêcheurs artisanaux et à leurs familles, ainsi que croissance économique.

🔵 L'accord de partenariat durable de pêche UE-Maurice :

L'accord de partenariat durable de pêche (APPD) entre Maurice et l'UE est un partenariat «gagnant-gagnant» qui prévoit l'accès de bateaux de pêche européens aux eaux mauriciennes pour la pêche de thonidés. L'accord limite cet accès à un maximum de 40 thoniers senneurs de l'UE et de 45 palangriers de surface de l'UE, avec un volume maximal de pêche de thonidés fixé à 5 500 tonnes par an. Pour ce droit d'accès, l'UE verse une contribution financière annuelle de 275 000 euros à Maurice. Les opérateurs de l'UE versent également une contribution financière additionnelle en fonction des captures effectuées.

L'APPD prévoit également un soutien à la mise en oeuvre de la politique nationale de la pêche de Maurice et des politiques connexes de l'UE (appui sectoriel). Cette contribution est un appui qui ne dépend pas des activités de pêche de l'UE et vise à développer le secteur à Maurice, au bénéfice de ses communautés, et plus spécifiquement le secteur de la pêche et le développement de la politique maritime de l'économie des océans. Elle s'élève à 450 000 euros par an.

Pour plus d'informations relatives à l'accord de pêche, consultez le https://oceans-andfisheries.ec.europa.eu/fisheries/internationalagreements/sustainable-fisheries-partnershipagreements-sfpas/mauritius_en.